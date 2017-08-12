أبوظبي توفر لقاحات الحجاج في 32 مركزاً

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت إدارة الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، توفر لقاحات الحجاج في مختلف المراكز الصحية التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 32 مركزاً، فيما يتوقع أن يتلقى 2100 حاج التطعيمات هذا العام.

وطالبت هيئة الصحة في أبوظبي، الحجاج بضرورة أخذ اللقاحات قبل موعد السفر بأسبوعين على الأقل، لضمان فعالية اللقاح، وتوفير الحماية اللازمة ضد العدوى من الأمراض، داعية الحاج إلى الحصول على شهادة تطعيم مختومة من قبل المركز الصحي الذي تلقى فيه التطعيم وحملها معه خلال السفر.

ودعت الهيئة المتوجهين لأداء الفريضة إلى زيارة الطبيب قبل موعد السفر بشهر واحد على الأقل لمراجعة الحالة الصحية لهم والوقوف عندها، وتحديد المخاطر المحتملة عند أداء مناسك الحج، والتأكد ما إذا كان المسافر بحاجة إلى أخذ جرعة أخرى من نفس اللقاح، في حال تلقاه في وقت سابق وأخذ الأدوية اللازمة بناءً على استشارة الطبيب.

ولفتت الهيئة إلى أنه حرصاً على سلامة الحجاج من احتمالية الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «فيروس كورونا»، فإنها تنصح بعض الفئات بتأجيل مناسك الحج، خاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نقص المناعة، والحوامل، والأطفال دون 12 عاماً والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فما فوق.