فرنسا ثالث المتأهلين وبيرو رابع المغادرين

إيكاتيريبورج (أ ف ب)
أصبح المنتخب الفرنسي ثالث المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018، بفوزه على بيرو 1- صفر مساء أمس في يكاتيرينبورج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، ويعد بذلك أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في بطولة كبرى عن عمر 19 عاماً وستة أشهر.
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ولحق المنتخب الفرنسي بروسيا المضيفة وأوروجواي اللتين ضمنتا تأهلهما إثر فوز الأخيرة على السعودية 1- صفر في ختام الجولة الثانية التي كانت افتتحت الثلاثاء بفوز أصحاب الضيافة على مصر 3-1.
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وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين الدنمارك وأستراليا، وتحتاج الأولى إلى نقطة من مباراتها الأخيرة أمام فرنسا، فيما يتعين على أستراليا الفوز مع خسارة المنتخب الاسكندنافي، وتقام الجولة المقبلة الثلاثاء.