فرنسا ثالث المتأهلين وبيرو رابع المغادرين

إيكاتيريبورج (أ ف ب)

أصبح المنتخب الفرنسي ثالث المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2018، بفوزه على بيرو 1- صفر مساء أمس في يكاتيرينبورج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، ويعد بذلك أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في بطولة كبرى عن عمر 19 عاماً وستة أشهر.

وهو الفوز الثاني للمنتخب الفرنسي بطل 1998 على أرضه، بعد أول على أستراليا 2-1، فتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمارك التي تعادلت مع أستراليا 1-1 أمس.

ولحق المنتخب الفرنسي بروسيا المضيفة وأوروجواي اللتين ضمنتا تأهلهما إثر فوز الأخيرة على السعودية 1- صفر في ختام الجولة الثانية التي كانت افتتحت الثلاثاء بفوز أصحاب الضيافة على مصر 3-1.

في المقابل، باتت بيرو التي تلقت خسارة ثانية بعد أولى أمام الدنمارك صفر-1، رابع منتخب يودع البطولة بعد المغرب ومصر والسعودية، علماً أنها تشارك بالمونديال للمرة الأولى منذ 1982، والخامسة في تاريخها، حيث تبقى افضل نتيجة لها ربع النهائي عام 1970.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية بين الدنمارك وأستراليا، وتحتاج الأولى إلى نقطة من مباراتها الأخيرة أمام فرنسا، فيما يتعين على أستراليا الفوز مع خسارة المنتخب الاسكندنافي، وتقام الجولة المقبلة الثلاثاء.