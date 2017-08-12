لايبزج أفضل قميص في ألمانيا

لايبزج (د ب أ)

تلقى فريق لايبزج دفعة معنوية قبيل خوض منافسات الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعدما توج بجائزة الفريق صاحب أفضل قميص لعب في ألمانيا. وحاز لايبزج أعلى عدد من الأصوات في التصويت الذي أجرته لجنة من قسم الأزياء في معهد التصميم الإعلامي «ميديا ديزاين» في مدينة دوسلدورف، لاختيار أفضل قميص لعب لموسم 2017 - 2018.

وكانت الدعوة قد وجهت للأندية لتقديم قمصان اللعب للموسم الجديد، لدخول المسابقة التي أقيمت للمرة الـ 11، والتي يعتمد التصويت فيها على جوانب مختلفة، منها الجانب الإبداعي في التصميمات، وقد تضمنت عوامل التقييم للمرة الأولى هذا العام سعر بيع التجزئة للقمصان. وجاء بوروسيا دورتموند، الفائز بجائزة الموسم الماضي، في المركز الثاني، وتلاه آينتراخت فرانكفورت، بينما جاء بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني (البوندسليجا) في المركز الثامن.