المغرب تطلب استضافة «مونديال 2026»

الرباط (أ ف ب)

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أنه تقدم رسمياً إلى الاتحاد الدولي للعبة بطلب استضافة نهائيات كأس العالم 2026، وهي المرة الخامسة التي تتقدم فيها المغرب بطلب استضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010.

وباتت المغرب ثاني مرشح لمونديال 2026 بعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أعلنت تقدمها بترشيح مشترك.

وتأمل المغرب في أن يكون ثاني بلد أفريقي يستضيف المونديال بعد جنوب أفريقيا التي نظمته العام 2010.

وسبق للرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الملجاسي أحمد أحمد أن أعرب عن اقتناعه بأن المغرب يمكنه تنظيم مونديال 2026 الذي سيكون الأول بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32 كما كان في النسخ السابقة.

وقامت المملكة المغربية في الأعوام الأخيرة بورشة كبيرة لإدخال كرة القدم عالم الاحتراف، وضاعفت ترشيحاتها لاستضافة البطولات لتهيئة الأرضية لتنظيم نهائيات كأس العالم. وكان مقرراً أن تستضيف المغرب نهائيات كأس الأمم الأفريقية العام 2015 بيد أنها رفضت تنظيمها بسبب مخاوف مرتبطة بوباء إيبولا، فنقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية.