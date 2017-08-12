«المحترفين» تطالب الأندية بتقديم ملفات التراخيص

معتز الشامي (دبي)

خاطبت لجنة دوري المحترفين، الأندية الـ12 التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد 2017-2018، بسرعة إنهاء كل ما يتعلق بملفات الحصول على التراخيص، وفق الآلية الجديدة المتبعة والمعممة على جميع الأندية قبل أسابيع، على أن يكون ذلك في فترة لا تتجاوز نهاية أغسطس الجاري.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت تعديلات واسعة على نظام التراخيص من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث بات الحصول على رخصة نادٍ محترف، شرطاً أساسياً وضرورياً للمشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي تتضمن الجوانب المالية، حيث باتت عنصراً أساسياً في الحصول على الترخيص، لا سيما تقديم النادي الراغب في الحصول على الرخصة، ما يفيد بأنه غير مدين لرواتب للاعبين أو المدربين، ولديه موارد وحسابات بنكية تغطي تكلفة الموسم وكل ما يتعلق به من التزامات مالية. وكانت اللجنة قد أقامت ورش عمل عدة تتعلق بالتعديلات الجديدة على نظام التراخيص، أبرزها ما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على مواعيد تقديم القوائم المالية السنوية للأندية على أن تكون مدققة، إضافة إلى الجدول الزمني المحدث الخاص بالتزامات انتقالات اللاعبين، وكذا التزاماتها تجاه الموظفين. من جانب آخر، سلمت اللجنة الأندية الـ14 التي شاركت في الموسم الماضي، آخر دفعة من المستحقات المالية لدى اللجنة، والتي تقوم بتوزيع نسب المداخيل التي تجنيها من بيع حقوق النقل والتسويق للأندية المحترفة. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد تعثر العديد من الروابط المحترفة في القارة والمنطقة، في تسديد التزاماتها المالية للأندية المشاركة في دوري المحترفين، ما يعتبر إنجازاً للجنة التي وضعت خطة تسويقية للعمل على زيادة الدخل بعد أن وصل في العام الماضي لما يقارب الـ190 مليون درهم.