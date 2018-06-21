بلاتر يتكلم : أنا الرئيس المنتخب لـ «الفيفا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حضر السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مباراة المغرب والبرتغال، كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن استقبله في قصر الكرملين، وقال بلاتر: كان حديثاً غير رسمي في الكرملين.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان»، أن بلاتر الذي تم إيقافه 6 سنوات من جانب «الفيفا» عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، كان مبهوراً بالاستقبال الذي قوبل به من جانب الصحفيين والمصورين، ووكالات الأنباء وكاميرات شبكات التلفزيون المختلفة.

ومن جانبها، نقلت وكالة تاس الروسية عن «أليكسي سوروكين» رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة قوله، إنه شاهد بعيني رأسه بلاتر وهو برفقة مواطنه جياني إينفانتينو الرئيس الحالي.

وأضافت أن وجود بلاتر لا يمثل أي خرق، أو انتهاك للوائح «الفيفا» أو قرار إيقافه لمدة ست سنوات، لأنه لم يحضر بدعوة رسمية من الاتحاد الدولي، وإنما جاء بدعوة خاصة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.