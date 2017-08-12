دعوة الفجيرة لمشاهدة مباراة ايندهوفن والكمار

علي معالي (دبي)

تلقت بعثة نادي الفجيرة دعوة من فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي، لمشاهدة أولى مباريات الفريق في الدوري الهولندي اليوم ضد فريق الكمار.وحرصت إدارة أيندهوفن على توجيه الدعوة الشخصية إلى مارادونا المدير الفني لفريق الفجيرة لحضور المباراة، لكنه رفض الدعوة الشخصية ،مؤكداً أنه لن يشاهد المباراة إلا وسط لاعبيه، مما دفع إدارة نادي ايندهوفن لتوجيه 50 دعوة لأفراد البعثة لمتابعة المباراة من أرض الملعب.

وتبدو الأجواء جيدة في معسكر الفريق في هولندا، والذي يستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري استعداداً لبدء الموسم الكروي بالدرجة الأولى، حيث تسود علاقات ودية للغاية بين أعضاء البعثة في ظل حالة الالتزام التي فرضها الأسطورة الأرجنتينية، إضافة إلى الروح العالية ورغبة الجميع في تقديم أفضل ما لديهم مع المدير الفني الجديد، وحرص مارادونا خلال الفترة الماضية على رفع معدل اللياقة البدنية بشكل تدريجي، من خلال تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية.

على جانب آخر التحق الفرنسي عمر كسوكو بمعسكر الفريق أمس على أن يبدأ اليوم تدريباته بشكل مع الفريق، أملا في أن يحقق الإضافة المطلوبة مع زملائه من أجل العودة مجددا لدوري المحترفين.

وعبر ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة عن سعادته بالروح العالية قائلا: « التقارير الواردة من المعسكر الهولندي تحمل الكثير من الإيجابيات، ورغبة الجميع في تقديم كل ما لديهم من جهد، أملا في أن تتم الاستفادة الكاملة من هذا المعسكر، الذي يعتبر الأهم في سبيل استعادة الذئاب طريق العودة للأضواء مجددا».

وأكد اليماحي قائلا: «نتمنى أن تستمر تلك الروح طوال الموسم ونرغب أيضاً في الاستفادة من كل هذه الأجواء لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ونتواصل بشكل دائم مع البعثة للاطمئنان على سير المعسكر بطريقة إيجابية تخدم مصلحة الفريق في النهاية».