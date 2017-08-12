الكويت تؤكد التزامها مقاطعة كوريا الشمالية اقتصادياً

الكويت (وام)
نفت وزارة الخارجية الكويتية الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد، مؤكدة التزام دولة الكويت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتي قوله إن السلطات الكويتية اعتمدت وباشرت في تنفيذ جملة إجراءات، منها وقف رحلات الطيران المباشرة من وإلى كوريا الشمالية، إلى جانب وقف تأشيرات الدخول للعمالة الكورية الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية وأية أنشطة تجارية.
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وأوضح أن من بين هذه الإجراءات كذلك وقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووقف كل أشكال شحن البضائع الواردة من كوريا الشمالية مع خفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في دولة الكويت.
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وأكد تواصل دولة الكويت مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لاطلاعها على الخطوات المتخذة من جانبها في هذا الصدد، فضلاً عن السعي لاطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بالتقدير والدعم.