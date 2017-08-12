الكويت تؤكد التزامها مقاطعة كوريا الشمالية اقتصادياً

الكويت (وام)

نفت وزارة الخارجية الكويتية الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد، مؤكدة التزام دولة الكويت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتي قوله إن السلطات الكويتية اعتمدت وباشرت في تنفيذ جملة إجراءات، منها وقف رحلات الطيران المباشرة من وإلى كوريا الشمالية، إلى جانب وقف تأشيرات الدخول للعمالة الكورية الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية وأية أنشطة تجارية.

وجاءت تصريحات المصدر الكويتي تعليقاً على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأميركية حول وجود هذه الأعداد الكبيرة في البلاد واستمرار منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة، حيث نفى نفياً قاطعاً وجود مثل هذه الأعداد المزعومة، مؤكداً التزام دولة الكويت قرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية، مشيراً إلى مبادرة وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها وتكونت من الجهات الحكومية المعنية، حيث أوصت هذه اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات كذلك وقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووقف كل أشكال شحن البضائع الواردة من كوريا الشمالية مع خفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في دولة الكويت.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع مسؤوليات دولة الكويت في إطار التزامها قرارات الشرعية الدولية، وكذلك بما ينسجم أيضاً مع التزاماتها المستقبلية عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام القادم.

وأكد تواصل دولة الكويت مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لاطلاعها على الخطوات المتخذة من جانبها في هذا الصدد، فضلاً عن السعي لاطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بالتقدير والدعم.