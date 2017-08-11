2016 سنة سوداء جديدة على صعيد المناخ العالمي

أ ف ب

أظهرت دراسة دولية مرجعية حديثة أن درجات الحرارة وارتفاع مستوى المحيطات وانبعاثات الغازات الدفيئة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة سنة 2016 التي كانت سنة سوداء جديدة على صعيد المناخ.

فقد رسم التقرير السنوي الأخير عن «وضع المناخ» مشهداً قاتماً للغاية عن الكوكب مع تسجيل ظواهر سلبية كثيرة بينها التراجع القياسي في مستويات الجليد القطبي إضافة إلى الفيضانات والجفاف وتزايد موجات الحر، بعد عامين متتاليين كانت فيهما درجات الحرارة العامة في أعلى مستوياتها منذ البدء بتسجيل البيانات في هذا المجال سنة 1880.

وأوضح التقرير، الصادر عن الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) والجمعية الأميركية للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القياسية السنة الماضية ناجمة عن أثر اتجاهات الاحترار المناخي على المدى الطويل مع مستوى قوي لظاهرة +الـنينيو+ (التيار الاستوائي الحار في المحيط الهادئ) في مطلع السنة.

هذه الوثيقة، الواقعة في 300 صفحة والتي ساهم فيها نحو 500 عالم من أكثر من 60 بلدا، تظهر جيدا أن المؤشرات الرئيسية للتغير المناخي ما تزال تعكس اتجاهات نحو تكثيف عناصر الاحترار المناخي.

وأشارت وكالة «نوا» إلى أن الأشهر الستة الأولى من سنة 2017 هي أيضاً من بين أكثر الأشهر دفئاً في تاريخ سجلات الأرصاد الجوية منذ 1880 على الرغم من أنها غير مشمولة في التقرير.