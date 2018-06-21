ميشيل سير.. التاريخ يبدأ من العدم

أحمد عثمان (باريس)

في كتابه الأخير، المبتكر والشخصي «داروين، بونابرت والسامري/ فلسفة التاريخ» الصادر عن مطبوعات (بومييه)، يبيّن ميشيل سير رؤيته للتاريخ.

عندما نقرأ الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، نشعر بأننا نسمعه، وأيضاً عندما نقلب صفحات كتابه الأخير نشعر بأننا نسمع أنفاس راو كبير. صوته يهدهدنا، وهذه المرة، مع كتابه الجديد، يجذبنا إلى داخل تاريخ يبدأ مع العدم اللانهائي لكي يقودنا تدريجياً، وفي هدوء وثقة، إلى وضعنا الحالي.

حينما ينكب سير على دراسة التاريخ السياسي، يكتب سرداً طويلاً يسائل مكانة الإنسانية في العالم.

ميشيل سير، ذلك الذي يرى نفسه «كمفتاح عمومي»، لم يقترب يوماً ما من التاريخ السياسي. هو الضبط معاصر لميشيل فوكو، جاك ديريدا وبيير بورديو، يهتم على وجه العموم بالبيولوجيا الجزيئية لجاك مونو مثلما ينشغل بالمادية التاريخية، وما بعد الحداثة أو البنيوية. وبالتالي، من دون أدنى مكر، رغماً عن عمره وعصره، قدم الفيلسوف النشط للغاية أخيراً مساهمته في «فلسفة التاريخ» التي تقترب من النظرة الهيغلية للتاريخ أكثر من «نهاية السرديات الكبرى» التي شخصها رفاقه الما بعد حداثيين، ومنذ ما يقرب الأربعين عاماً الأخيرة.