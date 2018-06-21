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يفصّل العصور الثلاثة الكبرى من داروين إلى هتلر فهيروشيما

ميشيل سير.. التاريخ يبدأ من العدم
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تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018

أحمد عثمان (باريس)

في كتابه الأخير، المبتكر والشخصي «داروين، بونابرت والسامري/ فلسفة التاريخ» الصادر عن مطبوعات (بومييه)، يبيّن ميشيل سير رؤيته للتاريخ.

عندما نقرأ الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، نشعر بأننا نسمعه، وأيضاً عندما نقلب صفحات كتابه الأخير نشعر بأننا نسمع أنفاس راو كبير. صوته يهدهدنا، وهذه المرة، مع كتابه الجديد، يجذبنا إلى داخل تاريخ يبدأ مع العدم اللانهائي لكي يقودنا تدريجياً، وفي هدوء وثقة، إلى وضعنا الحالي.

حينما ينكب سير على دراسة التاريخ السياسي، يكتب سرداً طويلاً يسائل مكانة الإنسانية في العالم.

ميشيل سير، ذلك الذي يرى نفسه «كمفتاح عمومي»، لم يقترب يوماً ما من التاريخ السياسي. هو الضبط معاصر لميشيل فوكو، جاك ديريدا وبيير بورديو، يهتم على وجه العموم بالبيولوجيا الجزيئية لجاك مونو مثلما ينشغل بالمادية التاريخية، وما بعد الحداثة أو البنيوية. وبالتالي، من دون أدنى مكر، رغماً عن عمره وعصره، قدم الفيلسوف النشط للغاية أخيراً مساهمته في «فلسفة التاريخ» التي تقترب من النظرة الهيغلية للتاريخ أكثر من «نهاية السرديات الكبرى» التي شخصها رفاقه الما بعد حداثيين، ومنذ ما يقرب الأربعين عاماً الأخيرة.

وفي هذا الشأن، رسم تعددية المناظر وأبعدنا عن السلّم الزمني. من المهم، كما يذكر، القول إن «التاريخ يبدأ مع اختراع الكتابة»، وبذلك يستطيع الناس إقامة علاقة مع ماضيهم. ولكن سير يعترض على اعتبار أننا إذا نظرنا إلى الكتابة كآثار مشفرة، فإن الجزيئات، النباتات، الحيوانات، الصخور، المناخ، البحر، الكوكب، النجوم والمجرات في حاجة أيضاً لفك شفراتها. وبالتالي، إذا كان التاريخ يبدأ بالكتابة، فإنه بالأحرى يبدأ بالانفجار العظيم. ما هي فلسفة التاريخ، على حد تأكيده، تلك التي لا تأخذ في الحسبان معرفة ما نمتلكه من هذا الماضي العظيم للكون والحياة (أي التاريخ الكبير)؟ ... المزيد
     
 

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