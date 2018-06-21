صراع هاميلتون - فيتل إلى أرض مجهولة

فرنسا (أ ف ب)

ينتقل صراع بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، والألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، إلى أرض مجهولة حين تستقبل حلبة بول ريكار دو كاستيليه، جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا-1 الأحد المقبل.

وتدخل بطولة العالم برنامجاً مضغوطاً مع تنظيم ثلاثة سباقات متتالية في الأسابيع الثلاثة القادمة، وخمسة في غضون ستة أسابيع، بدءاً من موعد السباق الفرنسي العائد إلى الروزنامة بعد غياب استمر لعقد من الزمن.

وبقيت حلبة بول ريكار ضمن روزنامة بطولة سيارات للمقعد الأحادي حتى عام 1990، حين أحرز بطل العالم أربع مرات الفرنسي آلن بروست سائق فيراري حينها آخر نسخة من السباق.

وبعد مضي 7 مراحل من أصل 21 لهذا الموسم، أي الثلث، يبدو واضحاً بأن الصراع على اللقب سينحصر بين البريطاني والألماني، حيث يتصدر الأخير بنقطة واحدة فقط، علماً أن الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون يبتعد عن الأخير بـ 34 نقطة.