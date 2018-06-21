«تراث الإمارات» يستضيف دولية مدربي السباحة

أبوظبي (وام)

يستضيف نادي تراث الإمارات دورة الدراسات الدولية لإعداد معلمي ومدربي السباحة التي ينظمها اتحاد السباحة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تحت إشراف المنظمة الدولية للإنقاذ والسلامة المائية، وتنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى الأربعاء في مسبح ومسرح إدارة الأنشطة في النادي.

يأتي هذا التعاون في إطار اهتمام النادي بتعميق أواصر التواصل وتعزيز جسور التعاون مع الاتحاد إذ يحرص النادي على التعاون مع مختلف الجهات وفي شتى المجالات التي تخدم رسالته وتنسجم مع أهدافه وغاياته، ومنها خدمة الشباب والنشء بكل ما يرعى فيهم المواهب، وينمي لديهم القدرات الرياضية،لا سيما المائية منها.