ديوب: عشت أحلى أيامي في الإمارات

منير رحومة (دبي)
وجه السنغالي ماكيتي ديوب لاعب شباب الأهلي- دبي بعد انتقاله إلى رينيه بيكين الصيني، رسالة شكر إلى نادييه السابقين الظفرة وشباب الأهلي- دبي، وجماهيرهما على السنوات الجميلة التي قضاها في دوري الخليج العربي، والذكريات التي ستبقى عالقة في ذهنه بفضل النجاحات التي حققها خلال مسيرته الكروية.
وقال: عشت أحلى أيام حياتي في إحدى افضل الدول التي يطيب العيش فيها بالعالم، وقضيت أياما سعيدة مع شعب قلبه كبير.
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وذكر أنه سجل 29 هدفا و9 تمريرات حاسمة خلال 40 مباراة لعبها مع شباب الأهلي- دبي على امتداد 18 شهرا، بينما لعب 171 مباراة مع الظفرة سجل خلالها 134 هدفا على امتداد خمسة مواسم.
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بدورهم، تمنى لاعبو شباب الأهلي- دبي والظفرة التوفيق لزميلهم السابق في مشواره الجديد بالدوري الصيني، وغرد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي- دبي متمنيا النجاح ومواصلة مشوار التألق في الملاعب للنجم السنغالي الذي قدم عروضاً فنية قوية في دوري الخليج العربي وكان من أفضل المهاجمين الخطيرين.