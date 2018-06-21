ديوب: عشت أحلى أيامي في الإمارات

منير رحومة (دبي)

وجه السنغالي ماكيتي ديوب لاعب شباب الأهلي- دبي بعد انتقاله إلى رينيه بيكين الصيني، رسالة شكر إلى نادييه السابقين الظفرة وشباب الأهلي- دبي، وجماهيرهما على السنوات الجميلة التي قضاها في دوري الخليج العربي، والذكريات التي ستبقى عالقة في ذهنه بفضل النجاحات التي حققها خلال مسيرته الكروية.

وقال: عشت أحلى أيام حياتي في إحدى افضل الدول التي يطيب العيش فيها بالعالم، وقضيت أياما سعيدة مع شعب قلبه كبير.

وأبدى ديوب رضاه التام على الفترة التي قضاها في دورينا، مع الظفرة وشباب الأهلي- دبي، معتبرا تسجيل 163 هدفاً خلال 211 مباراة خاضها في سبعة مواسم دليلا على نجاح مسيرته، ومساهمته الفعالة في خدمة فريقيه.

وذكر أنه سجل 29 هدفا و9 تمريرات حاسمة خلال 40 مباراة لعبها مع شباب الأهلي- دبي على امتداد 18 شهرا، بينما لعب 171 مباراة مع الظفرة سجل خلالها 134 هدفا على امتداد خمسة مواسم.

وتمنى ديوب التوفيق لزملائه السابقين، والنجاح في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مشددا بانه سيشتاق كثيرا لأجواء دوري الخليج العربي، واعدا بانه سيعود من جديد إلى ملاعبنا.

بدورهم، تمنى لاعبو شباب الأهلي- دبي والظفرة التوفيق لزميلهم السابق في مشواره الجديد بالدوري الصيني، وغرد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي- دبي متمنيا النجاح ومواصلة مشوار التألق في الملاعب للنجم السنغالي الذي قدم عروضاً فنية قوية في دوري الخليج العربي وكان من أفضل المهاجمين الخطيرين.