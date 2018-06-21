«دريان» يخوض تحدي بطولة فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم بمضمار شانتييه الفرنسي، سباق بطولة فرنسا «كوب دو فرانس» لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزها المالية 50 ألف يورو.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط للفئة الثانية، وتشارك فيه 6 خيول من مختلف الإسطبلات في فرنسا وأوروبا، ويمثل خيول «ياس» المهر «دريان» بإشراف المدرب دي جوليمين، وبقيادة الفارس ألكساندر جافلان.

وكان «دريان» البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «مهاب» والفرس «هبوب» ابنة «أكبر»، قد حقق الفوز في مشاركته الوحيدة التي خاضها في سباق بري نورنيز لمسافة 1600 متر والذي أقيم في بداية يونيو بمضمار تولوز. وجاء فوز «دريان» بصورة خاطفة، حيث انتزع الفوز بفارق 0.75 طول عن «غرافة» بقيادة الفارس أوليفييه بيليه، فيما جاء في المركز الثالث «شامباساك» بقيادة مايكل فورست، وسجل البطل زمناً وقدره 1:52:90 دقيقة.

يذكر أن خيول ياس لإدارة السباقات، قد حازت على بطولة الملاك في فرنسا برصيد 23 انتصاراً، فيما حققت أربعة انتصارات على الصعيد الأوروبي، وتسعي لتحقيق الإنجاز للعام الثاني على التوالي.

وجاء أول فوز لخيول ياس، عبر المهر «تيمور» بسباق بري السكب لمسافة 1900 متر بمضمار بوردو، تلاه الفوز الرائع الذي حققته المهرة «نجاح» بسباق بري نيفتا للفئة الثانية لمسافة 1900 متر بمضمار تولوز.

وجاءت أكبر الانتصارات لخيول ياس هذا الموسم عبر المهر «شهم» الذي حلق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2000 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، والذي أقيم بمضمار لونج شامب العريق بعد تأهيله.

ونالت المهرة «هند» لقب كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار رويان، فيما حققت الفوز الخامس لخيول ياس المهرة «بلقيس»، ونال المهر «دريان» لقب بري نورنيز لمسافة 1600 متر، أما الانتصار السابع هذا الموسم فجاء عبر المهر «شداد» في إسبانيا.