تراجع الفائض التجاري لسويسرا خلال الشهر الماضي



تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 بروكسل (د ب ا) أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية الصادرة أمس، تراجع الفائض التجاري لسويسرا خلال مايو الماضي، مع استقرار الصادرات ونمو الواردات. تراجع الفائض التجاري لسويسرا خلال الشهر الماضي إلى 2.3 مليار فرنك سويسري مقابل 2.7 مليار فرنك في أبريل الماضي. ولم تسجل قيمة الصادرات السويسرية تغييراً ملموساً خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% شهريا خلال أبريل الماضي. في الوقت نفسه، زادت الواردات خلال مايو الماضي بنسبة 3.1% شهريا، بعد تراجع بنسبة 0.4% خلال أبريل الماضي. وأشار تقرير منفصل صادر عن اتحاد صناعة الساعات السويسري إلى ارتفاع قيمة صادرات الساعات خلال مايو الماضي بنسبة 5.3% سنوياً إلى 1.8 مليار فرنك.