فلوريدا تبني أكبر مركز تسوق في أميركا

في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات إغلاق المتاجر وتطغى مراكز التسوق المتعثرة على البلاد، وافق مفوضو المقاطعات في فلوريدا على خطة لبناء ما سيكون أكبر مركز تسوق في الولايات المتحدة.

وقالت شركة تريبل فايف إن إن المجمع الأميركي الجديد في ميامي سيكون أغلى مول على الإطلاق، حيث سيتكلف مجمع التسوق والترفيه الذي تبلغ مساحته 6.2 مليون قدم مربعة ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وتشمل التكلفة 2000 غرفة فندقية ومنحدر تزلج داخليًا وحائط لتسلق الجليد وحديقة مائية مع «بحيرة غواصة»، حيث يمكن للضيوف الدخول إلى غواصة زجاجية زجاجية والنزول تحت الماء.

والآن تجري عملية الحصول على تصاريح البيئية والمياه للموقع المترامي الأطراف بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالانطلاق في تشييد المركز التجاري العملاق.

ويعد المشروع بارقة أمل، حيث تواجه المتاجر حالياً ثورة في عالم التسوق بسبب التجارة الإلكترونية. ويعلم مخططو المشروع أن مراكز التسوق يجب أن تشمل كل شيء يمكن شراؤه في مكان واحد من متاجر بيع الملابس والمواد الغذائية والإلكترونيات والبضائع الأخرى التي يمكن للأشخاص شراؤها بسهولة عبر الإنترنت.