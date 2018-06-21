إلغاء رسوم مرور «الشاحنات» يزيد جاذبية الدولة وينعش القطاعات التجارية

يوسف العربي (دبي)

أكد خبراء ومسؤولون في قطاع الشحن البري أن إلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة في الدولة يسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية، ويرفع مستويات الطلب على قطاع الشحن البري في الدولة، وكذلك تنافسيتها، فضلاً زيادة الحركة التجارية في العديد من القطاعات.

وقالوا إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً يقلص من تكاليف تطوير البنية التحتية، حيث يستأثر شحن مواد ومستلزمات ومعدات البناء بحصة كبيرة من إجمالي تكلفة هذه المشاريع، متوقعين أن يشهد قطاع الشحن البري في الدولة انتعاشه ملموسة بعد اعتماد هذا القرار الحيوي.

وقال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي في أبوظبي، لـ«الاتحاد»، إن الشركات المتخصصة في خدمات الشحن البري والحلول اللوجستية المتكاملة استقبلت اعتماد مجلس الوزراء قرار إلغاء رسوم تصريح اليوم الواحد لمرور المركبات الثقيلة بترحاب واسع نظراً للتأثير الإيجابي لهذا القرار على جميع القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعات تطور البنية التحتية، والتجزئة، والشحن البري.

وأشار إلى أن قطاع تطوير البنية التحتية يأتي عادة في مقدمة القطاعات المغذية للطلب على خدمات الشحن البري، حيث يحتاج المشروع الواحد لبضع مئات وربما لآلاف من الشحنات التي يتم تسيرها على الطرق لتقوم بدورها بنقل المعدات ومواد ومستلزمات البناء لتصبح تكاليف الشحن بدروها أحد أهم عناصر التكاليف لهذا النوع من المشاريع ومن ثم فإن أي اختصار التكاليف هذه العملية يصب مباشرة في صالح انتعاش الطلب على قطاع الشحن.