«الإمارات للألمنيوم» توقّع اتفاقية 5 سنوات مع «ألوديوم» الأوروبية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، امس اتفاقية تمتد إلى 5 سنوات تزود بمقتضاها شركة ألوديوم بمنتجات الألمنيوم المدرفلة.

وتمتلك شركة ألوديوم 3 معامل كانت تابعة سابقاً لشركة ألكوا الأميركية في كل من إسبانيا وفرنسا. وبدأت الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد شركة ألوديوم بالمعدن منذ عام 2017.

وتُستخدم منتجات الألمنيوم المدرفلة في صنع منتجات عديدة منها الصفائح والألواح والرقائق التي يتم استخدامها في مجالات متعددة منها تصنيع السيارات والطباعة والتغليف.

ووقّع الاتفاقية، وليد العطار، مدير التسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وآرنو دي ويرت، المدير التنفيذي في شركة ألوديوم، في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بأبوظبي.

من جانبه، قال وليد العطار، «اختيار ألوديوم لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتأمين إمداداتها من لفائف الألمنيوم على المدى الطويل، ونتطلع إلى مواصلة إمداد ألوديوم باحتياجاتها من لفائف الألمنيوم عالية الجودة بشكل موثوق، حتى تتمكن من مواصلة إنتاجها خلال السنوات المقبلة».