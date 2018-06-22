الاحتياطي الدوار للربط الكهربائي يمنع حالات انقطاع التيار بدول التعاون

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشف الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، عضو مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي أن الربط الكهربائي الخليجي الذي بدأ التشغيل عام 2009 منع حدوث مئات من حالات انقطاع التيار في دول التعاون، كما وفرت دول التعاون مبالغ كبيرة من خلال الاشتراك في الاحتياطي الكهربائي «الاحتياطي الدوار».

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، حققت وفراً مالياً تجاوزت قيمته 2.4 مليار دولار من مشروع الربط الكهربائي منذ بداية التشغيل الكامل عام 2011، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى الثلاثة والعشرين عاماً المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، بحسب تقرير هيئة الربط الكهربائي الخليجي للعام 2017.

وقال تقرير الهيئة: «للعام التاسع على التوالي، تحافظ هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول المجلس بنسبة 100% عن طريق رفع مستوى الموثوقية واعتمادية الشبكة، وكفاءة عملياتها وصيانتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات شبكات كهرباء الدول الأعضاء».

وتابع التقرير: «تم تجنب الانقطاعات الكبرى، واستمرت الهيئة في تحقيق أهم أهداف إنشائها، حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع (142) حالة دعم لحوادث فقد توليد، أو أحمال فوق 100 ميجاوات، أو الأعمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة».