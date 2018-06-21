ميلانيا ترامب تزور الأطفال المفصولين عن أسرهم على الحدود

وكالات

زارت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأميركى دونالد ترامب، اليوم الخميس، مركزا لإيواء الأطفال الذين فصلوا عن آبائهم المهاجرين، وعقدت لقاء مع مسؤولي الحدود الأميركيين.

وأعلن الرئيس الأميركي أن زوجته توجهت إلى الحدود مع المكسيك بعد عدة أيام من الجدل الحاد حول فصل الأطفال عن أهلهم إثر دخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

بعدها بقليل، أوضح الجهاز الإعلامي للسيدة الأولى أنها ستتفقد مركزا لإيواء الأطفال وأحد مواقع حرس الحدود.

وتوجهت ميلانيا إلى مركز "ابرنغ نيو هوب" لإيواء الأطفال، وهو منشأة تمولها الحكومة الفدرالية تضم نحو 60 طفلا من هندوراس والسلفادور تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاما.

وتأتي زيارة ميلانيا غداة تغيير ترامب موقفه وإصداره أمرا تنفيذيا بإنهاء فصل الأطفال عن ذويهم تطبيقا لسياسة "عدم التسامح" مع المهاجرين غير الشرعيين.