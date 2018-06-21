السعودية تنضم إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة

الرياض (رويترز)

أعلن المزود العالمي للمؤشرات المالية «إم إس سي آي» انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة، في خطوة يتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

ويعد القرار، الذي أعلن عنه في وقت متأخر الأربعاء، ثاني أهم تطور بالنسبة للسوق المالية السعودية، وهي أكبر سوق مالية عربية برأس مال يتجاوز 525 مليار دولار.

وكانت المملكة انضمت إلى قائمة مؤشر «فوتسي راسل» ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية في مارس الماضي.

وقدرت مؤسسات اقتصادية ومستشارون، أن انضمام السعودية إلى مؤشري «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» سيجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وقدرت «كابيتال اكونوميكس» في لندن الرقم بنحو 40 مليار دولار.