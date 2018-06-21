مساهمو «دانة غاز» يدعمون اتفاقية إعادة هيكلة الصكوك

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «دانة غاز»، أن مساهمي الشركة قد صوتوا خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد أمس، بحضور 62.3%، صوتوا بالإجماع لصالح اتفاقية إعادة هيكلة صكوك المضاربة البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

يأتي ذلك في أعقاب تلقي الشركة موافقة 90.9% من حملة الصكوك العادية (بمعدل ربح 9%)، و96.4% من حملة الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، (بمعدل ربح 7%)، مع عدم تصويت أي من بقية حملة الصكوك ضد الصفقة.

وتمثل الصفقة نتيجة مثالية للأطراف المعنية كافة، ومن شأنها أن توفر فرصة فريدة للشركة لحل كافة المسائل المتعلقة بهيكل رأس مالها، وجميع أوجه القصور التي تعاني منها أدوات الصكوك الحالية.

وقال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «تتمتع دانة غاز، بإمكانات قوية تؤهلها لتحقيق أفضل عائد ممكن لجميع الأطراف المعنية. ونواصل إحراز تقدم جيد على مستوى عملياتنا في إقليم كردستان العراق، ونعمل دون كلل أو ملل لتنفيذ برنامجنا الطموح لزيادة طاقتنا الإنتاجية، حيث نتوقع مباشرة عمليات الحفر قريباً في الحقلين التابعين لنا في الإقليم، كما تمضي الأعمال المتعلقة بزيادة كفاءة وإنتاجية منشآتنا على أكمل وجه، حيث نتوقع زيادة إنتاجنا بنسبة 20% في إقليم كردستان العراق مع نهاية العام».