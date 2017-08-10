ولينجتون (د ب أ)

عثر علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام في كوخ ناءٍ بالقارة القطبية الجنوبية.

وقال باحثون، من صندوق التراث القطبي الجنوبي في مدينة كرايستشيرش، في بيان أمس الخميس، إن الكعكة لا تزال ملفوفة بورق ومغطاه ببقايا إناء من الصلب المطلي بالقصدير.

وقالت مديرة البرنامج ليزي ميك إن «العثور على مثل هذه الكعكة المحفوظة تماما بين آخر بقايا آنية شديدة التآكل كان مفاجأة كبيرة».. ويعتقد فريقها أن الكعكة تعود للفريق الشمالي للمستكشف روبرت فالكون سكوت من عام 1911. وأضافت أنه رغم أن شكل الكعكة يشير إلى أنها صالحة للأكل، إلا أن مذاق حلوى عمرها قرن سيظل أمرا غامضا.