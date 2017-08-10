الاحتلال يهدم ويغلق 4 منازل لمهاجمين فلسطينيين

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر امس منزلي عائلتي الشهيدين براء صالح وأسامة عطا في بلدة دير أبو مشعل قرب رام الله بذريعة المشاركة في عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية أن القوات أغلقت منزل الشهيد عادل عنكوش الذي شارك أيضا في عملية القدس التي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية، بعد تعذر تفجيره لقربه من العديد من المنازل والشقق المكتظة بالسكان.

وقالت مصادر محلية في قرية دير أبو مشعل إن قرابة 50 مركبة عسكرية اقتحمت القرية ترافقها جرافات عسكرية ضخمة وفي ظل تحليق طائرة استطلاع في أجواء القرية.

وكانت محكمة الاحتلال منحت عوائل الشهداء مدة أسبوع لإخلاء المنازل تمهيداً لهدمها بعد أن قررت المحكمة تنفيذ عملية الهدم، بناء على قرار قوات الاحتلال التي اقتحمت المنازل الثلاثة وصورتها واخذت قياساتها. ووفقا لرئيس مجلس قروي دير أبو مشعل، عماد زهران، فقد قام الجنود على الفور بفرض حظر تجوال في المكان وباشروا بالهدم .