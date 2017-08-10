تصفية 3 من مرتكبي مذبحة الأقباط في المنيا

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس تصفية بعض المتورطين في مذبحة الأقباط في المنيا. وقالت في بيان: «في إطار الجهود المبذولة في مجال تحديد وملاحقة العناصر الهاربة والثابت تورطها في تنفيذ أعمال العنف التي أودت بحياة العديد من المواطنين الأبرياء وشهداء الواجب.. ومنها حادث التعدي على بعض المواطنين المسيحيين أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل في المنيا ومحاولة الهروب من أفراد المرور الأمني في مركز إسناوالذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة وأحد المواطنين، تم ضبط أحد تلك العناصر ويدعى &rlmعيد حسين عيد سليمان . وأضاف البيان: «فور وقوع الحادث تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة ووضع خطة بحث واسعة النطاق لتحديد مواقع المتورطين في الحادث وملاحقتهم لاسيما مع ثبوت ارتباط الإرهابي المذكور بالبؤرة التي يتولى مسؤوليتها القيادي/&rlm&rlm عمرو سعد عباس إبراهيم - والتي اضطلعت على مدار الفترة الماضية بتفجير كنائس «البطرسية في العباسية ومارجرجرس في الغربية والمرقسية في الإسكندرية» ،والتعدي على كمين النقب في الوادي الجديد وأتوبيس المواطنين المسيحيين في دير الأنبا صموئيل في المنيا).

وقالت الوزارة إن عمليات تنفيذ بنود تلك الخطة أسفرت عن رصد معلومات تشير إلى تمركز بعض عناصر إحدى الخلايا العنقودية لهذه البؤرة في أحد الكهوف داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة في مركز أبو تشت/&rlm&rlm محافظة قنا، ويستغرق الوصول إليها عشر ساعات بالسيارات ذات الدفع الرباعي، وهي عبارة عن مساحة صحراوية ترتفع نحو 500 متر عن سطح الأرض وتحيط بها الجبال المرتفعة من مختلف الاتجاهات وتغطيها الكثبان الرملية. وأكدت أنه بإرشاد الإرهابي المضبوط/&rlm&rlm عيد حسين عيد سليمان تم تحديد مكان اختباء هؤلاء العناصر فتم استهدافه ومحاصرته من كافة الاتجاهات.. إلا أنه فور وصول القوات للموقع فوجئت بإطلاق العناصر الإرهابية النيران عليها بكثافة من كافة أنواع الأسلحة.. ما اضطرها لمبادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابي المضبوط واستشهاد السيد الرائد/&rlm&rlm أحمد عبد الفتاح جمعة محمد أحمد كما لقي اثنان من العناصر الإرهابية مصرعهما. وذكرت الوزارة العثور في الكهف الجبلي المشار إليه على أسلحة وعبوات معدة للتفجير وألغام أرضية وأحزمة ناسفة ،تم تفجيرها وبعض المشغولات الذهبية « يرجح أن تكون مستولى عليها من ضحايا حادث التعدي على بعض المواطنين المسيحيين في دير الأنبا صموئيل في المنيا».من جانب آخر، قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في القاهرة، أمس حجز محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ، و92 آخرين، بتهمة حرق مركز شرطة ببا ومقر الشهر العقارى ومدرسة الراهبات عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث بني سويف» للحكم في جلسة 28 سبتمبر المقبل.

ويحاكم في القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربا، وشمل قرار الإحالة قيادات في الجماعة الإرهابية وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة في المحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.