ليفربول يرفض بيع كوتينيو

لندن (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن فريقه لن يبيع لاعب الوسط فيليب كوتينيو بأي سعر، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن النادي رفض عرضاً ثانياً من برشلونة مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار).

ويتطلع برشلونة إلى ضم صانع اللعب البرازيلي، الذي انتقل إلى ليفربول قادماً من إنترناسيونالي مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني (11 مليون دولار) في 2013، وسبق أن تقدم بعرض مقابل 80 مليون يورو ورفضه ليفربول الشهر الماضي.

ورفع بطل إسبانيا 24 مرة العرض إلى 85 مليون يورو، إضافة إلى 15 مليون يورو أخرى كحوافز، لكن ليفربول رفض العرض وتمسك ببقاء اللاعب وفقاً لما ذكرته التقارير.

ونقلت شبكة سكاي ألمانيا عن كلوب قوله: ليفربول ليس فريقاً يحتاج إلى بيع اللاعبين.. لذا لا يهم قيمة العرض المقدم.

وأضاف: من وجهة نظر مادية لا يوجد سعر محدد يجعلنا نوافق على رحيله.. هدفنا امتلاك أفضل تشكيلة لذلك نريد الاحتفاظ بلاعبينا وإضافة المزيد وهذه خطتنا.

ومدد اللاعب البرازيلي البالغ عمره 25 عاماً تعاقده لمدة 5 سنوات خلال الموسم الماضي. وقالت تقارير إن برشلونة يستهدف ضم كوتينيو وعثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند لتعويض رحيل البرازيلي نيمار الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.

ورغم أن التقارير الإسبانية أكدت أن برشلونة بات قريباً من ضم كوتينيو، فإن التقارير البريطانية نفت ذلك، وأكدت رفض ليفربول رحيله أو حتى مناقشة أي عرض جديد، رغم إعلان اللاعب نفسه رغبته في الرحيل إلى البارسا.