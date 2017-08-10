الشارقة يكسب نيوبيرج بسداسية

دبي (الاتحاد)

حقق الشارقة فوزاً كبيراً في ثالث مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد في المعسكر الخارجي في النمسا، بالتفوق على فريق نيوبيرج النمساوي 6/&rlm 1. وأحرز الشارقة أهدافه في الشوط الأول، وجاءت عبر ريفاس في الدقائق «3,6، 19 ركلة جزاء، 22»، جمال معروف «11»، وعيسى سانتو «15»، بينما جاء هدف الفريق النمساوي في الدقيقة 49.

دخل الشارقة المباراة بتشكيل يتكون من احمد ديدا في حراسة المرمى، حمد جاسم، عيسى سانتو، ريفاس، سيف راشد، عمر جمعة، جمال معروف، الحسن صالح، علي الظنحاني، حمد إبراهيم، محين خليفة، وفي الشوط الثاني دفع بيسيرو بتشكيلة مكونة من سعود الحوسني في حراسة المرمى يوسف سعيد، بلال يوسف، محمد إبراهيم، أحمد الزري، عيسى سانتو، حميد عبدالله، ماجد سرور، خالد الزري، شاهين عبدالرحمن، وليد أحمد.

من جهة أخرى يبدأ فريق الشارقة المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الكروي الجديد بالتدريبات المكثفة في المعسكر الألماني في مدينة بادجوجن بعد الانتهاء من المعسكر النمساوي، ويستمر المعسكر الألماني حتى 21 من الشهر الجاري.

ويسعى المدرب البرتغالي بيسيرو خلال المعسكر إلى الانسجام الكامل بين اللاعبين القدامى والجدد أملا في تقديم موسم يليق بالفريق.