البريطاني «شورت» يشارك لأول مرة في مهرجان أبوظبي للشطرنج



تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017 أبوظبي (الاتحاد) يصل البلاد مساء الأحد نايجل شورت أفضل لاعبي بريطانيا، الذي يحتل المركز 55 في التصنيف العالمي لشهر أغسطس الحالي، «المصنف الأول» في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج 2017 للمرة الأولى، والذي سبق أن لعب على لقب بطولة العالم أمام الروسي العالمي جاري كاسباروف عام 1993 والتي انتهت لصالح الأخير. ويحضر شورت حفل افتتاح المهرجان مساء الاثنين المقبل بفندق دوست ثاني أبوظبي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وحضور كل المشاركين في بطولات المهرجان الرئيسية، وفي مقدمتها بطولة الأساتذة، التي تضم مشاهير الشطرنج يتقدمهم بطل العرب وأفريقيا المصري والمصنف الأول عربياً وأفريقياً الدكتور باسم سمير أمين، الذي يحتل المركز 62 ضمن أفضل 100 لاعب في العالم، وعلى مستوى الدولة الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن بطل آسيا وأول العرب والذي أبدى سعادته بالمشاركة في المهرجان، كما يضم الأستاذ الدولي إبراهيم محمد الخوري بطل الإمارات لأعوام 2013 و2014، وسعيد إسحاق بطل الإمارات لفردي الرجال لعام 2016، وأبطال الفئات السنية في الإمارات، إبراهيم سلطان تحت 20 سنة، وعمران الحوسني فئة 16 سنة، بجانب مختلف الدول العربية والآسيوية.