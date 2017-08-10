«زوارق أبوظبي» جاهزة لتحدي «الفورمولا 1» في الصين

خالد السعدي (هاربين)

يدخل فريق أبوظبي للزوارق السريعة أجواء التحدي من جديد مع انطلاق منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تنطلق أحداثها في مدينة هاربين والتي تقع شمال الصين، حيث يعد هذا الإقليم من أكثر الأقاليم برودة بشكل عام.

ويبدأ ماراثون التحدي اليوم بالفحص الفني والتسجيل، تمهيداً لانطلاق سباق أفضل زمن غداً والسباق الرئيسي بعد غدٍ، وكانت البعثة قد وصلت مبكراً إلى هاربين قبل يومين، ليكون الفريق على أهبة الاستعداد، وقيام الطاقم الفني بتحضير الزوارق قبل انطلاق الجولة، خاصة أن الفارق في صدارة الترتيب العام بين الفنلندي سامي سيليو وبين زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا نقطة واحدة، حيث يمتلك الأول 30 نقطة والثاني 29 نقطة.

جولة هاربين تقام للعام الثاني على التوالي في هذه المدينة، التي استضافت الحدث في الموسم الماضي للمرة الأولى، حيث يحمل فريق أبوظبي حظوظاً سيئة في هذه الجولة بعد انقلاب زورق أبوظبي 6، على الرغم من أنه كان في المركز الثالث، وتأخر زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وعدم إحرازه لمركز متقدم بسبب صغر مسار السباق المخصص للمنافسة.

ومن المتوقع أن نشاهد مع انتهاء فترة التسجيل الرسمي اليوم، أسماء جديدة قد تنضم للجولة الحالية، حيث إن عدد المتسابقين مرشح للوصول إلى 21 زورقاً.