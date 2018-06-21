تعلم الموسيقى يساعد الأطفال على أداء دراسي أفضل

أبوظبي (الاتحاد)
وجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يحصلون على دروس في الموسيقى يتمتعون بقدرات معرفية يمكن أن تعود عليهم بالنفع في تحصيلهم المدرسي.
وأراد الباحثون في جامعة «فو» الهولندية في مدينة أمستردام تحديد ما إذا كانت دروس عزف الموسيقى فعالة في تعزيز القدرات الإدراكية والمعرفية بما قد يجعل الطلاب أكثر حيوية وتفوقاً في جميع المواد الأكاديمية.
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وقالت الدكتورة آرتور جاشك، رئيسة الدراسة إنه على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن الموسيقى لها آثار مفيدة على القدرات الإدراكية، إلا أنها تختفي من مناهج التعليم العام، لذلك بدأوا دراسة طويلة المدى عن الآثار المحتملة لتعليم الموسيقى على المهارات المعرفية التي قد تكمن وراء الإنجاز الأكاديمي.
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ووجد الباحثون أن الطلاب الذين يتلقون دروساً في الموسيقى يحققون أداءً أفضل في التقييمات المعرفية، مقارنةً مع جميع المشاركين الآخرين في الدراسة، كما حقق الطلاب في فصول الفنون البصرية مساحة أكبر للذاكرة البصرية والمكانية على المدى القصير من الطلاب الذين لم يحصلوا على دروس إضافية.