«طاقة» تسجل 4.7 مليار درهم أرباحاً نصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، أرباحا (قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، بلغت 4.7 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، بزيادة نسبتها 15% عن الفترة الزمنية نفسها من العام 2016 (حيث بلغت 4.1 مليار درهم)، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار المحقّقة للسلع ومواصلة تحقيق الوفورات النقدية من التكاليف، بحسب بيان أمس. وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 8.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 (حيث وصلت إلى 7.9 مليار درهم)، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع الأسعار المحقّقة للنفط والغاز خلال هذه الفترة.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «طاقة»: «أظهرت النتائج المالية لشركة طاقة خلال النصف الأول 2017 تحقيق صافي دخل إيجابي للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعكس الأداء المتين للشركة على مستوى العمليات والتحسن المتواصل في كفاءة الأعمال والحرص على التركيز على العمليات الأساسية».

وتمثلت أبرز الإنجازات على مستوى عمليات الشركة في بدء إنتاج النفط من حقل «أتروش» في إقليم كردستان العراق خلال شهر يوليو الماضي، حيث سيوفر «أتروش» تدفقات نقدية على المدى الطويل للمجموعة. وأضاف الظاهري: «تثبت طاقة مجدداً أنه على الرغم من التراجع الناجم عن التقلبات المستمرة في أسعار النفط والغاز عالمياً، إلا أنها تحرص على مواصلة التركيز على تحفيز عملياتها بما يضمن كفاءتها، في الوقت الذي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز محفظة أعمالها».

وبلغ صافي الدخل نحو 112 مليون درهم، مقارنة بخسائر صافية تكبدتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2016 (وبلغت 1.2 مليار درهم)، حيث جاء هذا التحول نتيجة ارتفاع أسعار السلع وانخفاض التكاليف نتيجة استكمال تنفيذ برنامج التحول الذي امتد على مدار عامين.

وسجلت التدفقات النقدية الحرة 4.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي (حيث بلغت 3.1 مليار درهم)، وذلك مع تغطية الأنشطة المتزايدة للاستثمار في رأس مال الشركة بأكثر من قيمتها بفضل ارتفاع الأرباح المحقّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وارتفاع وتيرة أنشطة رأس المال العامل.

واستقرار إجمالي السيولة عند وضعية قوية حيث بلغت 12.4 مليار درهم، بما في ذلك سيولة نقدية بقيمة 3.5 مليار درهم ومكافئ النقد بقيمة 8.9 مليار درهم من تسهيلات ائتمانية متاحة (غير مسحوبة). وتراجع إجمالي الدين بما قيمته 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما انخفضت قيمة الفائدة التي تم سدادها بقيمة 272 مليون درهم في الفترة نفسها.

وحقق معدل توليد الطاقة من عمليات الشركة عالمياً استقرار عند 38,346 جيجاوات/&rlm ساعة، مقارنة بالنصف الأول 2016 والذي بلغ توليد الطاقة خلاله 39,090 جيجاوات/&rlm ساعة. ووصلت نسبة الجاهزية الفنية للشركة عالمياً إلى 90% في النصف الأول من عام 2017 مقابل 92% في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت أحجام الإنتاج إلى 131,086 برميل من النفط المكافئ يومياً، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالنصف الأول من العام 2016 (حيث بلغ147,415 من النفط المكافئ يومياً)، وذلك نتيجة الانخفاض المسبق في الإنفاق من رأس المال.

وزادت هوامش العمليات لكل برميل: في كلٍ من أمريكا الشمالية وأوروبا، مقارنة بالنصف الأول من عام 2016، مدفوعة بارتفاع الأسعار المحقّقة والحفاظ على كفاءة التكاليف. وبدء إنتاج النفط من حقل «أتروش» في العراق خلال شهر يوليو. ويتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للحقل لتصل إلى 30 ألف برميل يومياً خلال عام 2017.