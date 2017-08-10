طرح 1.28 مليار «فاراد» للبيع 15 سبتمبر

حسام عبدالنبي (دبي)
حددت نشرة الطرح الأولى للعملة الرقمية المشفرة العالمية الجديدة «فاراد» سعر البيع بنحو 0.0000621 «بيتكوين» أو نحو 0.0006579 من العملة الرقمية «إثريوم»، حيث لا يمكن شراء العملة الجديدة «فاراد» عبر الطرح الأولى من خلال الشراء بالعملات العالمية مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.
وبحسب نشرة الطرح الأولى، فإن عملية الطرح الأولى (ما قبل البيع) للعملة المشفرة ضمن برنامج «فاراد»، ستمتد لفترة 21 يوماً تبدأ من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2017، تليها عملية الطرح الفعلي للبيع لمدة 16 يوماً خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2017، حيث سيتم عرض 1.28 مليار عملة «فاراد» للبيع، وذلك من إصدار يبلغ حجمه 1.6 مليار عملة «فاراد» حيث سيتم إصدار 25 عملة «فاراد» وتجميدها لصالح ورعاية أعضاء الفريق والشركاء والمستشارين في عملية الإصدار.
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وتعد «فاراد» عملة رقمية مشفرة عالمية جديدة وفريدة من نوعها، حيث تعتمد على اثنين من أحدث الابتكارات التكنولوجية وهما المكثفات فائقة التخزين (ULTRA CAPACITOR) وتكنولوجيا «بلوك تشين».
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