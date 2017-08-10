طرح 1.28 مليار «فاراد» للبيع 15 سبتمبر

حسام عبدالنبي (دبي)

حددت نشرة الطرح الأولى للعملة الرقمية المشفرة العالمية الجديدة «فاراد» سعر البيع بنحو 0.0000621 «بيتكوين» أو نحو 0.0006579 من العملة الرقمية «إثريوم»، حيث لا يمكن شراء العملة الجديدة «فاراد» عبر الطرح الأولى من خلال الشراء بالعملات العالمية مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني.

وبحسب نشرة الطرح الأولى، فإن عملية الطرح الأولى (ما قبل البيع) للعملة المشفرة ضمن برنامج «فاراد»، ستمتد لفترة 21 يوماً تبدأ من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2017، تليها عملية الطرح الفعلي للبيع لمدة 16 يوماً خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2017، حيث سيتم عرض 1.28 مليار عملة «فاراد» للبيع، وذلك من إصدار يبلغ حجمه 1.6 مليار عملة «فاراد» حيث سيتم إصدار 25 عملة «فاراد» وتجميدها لصالح ورعاية أعضاء الفريق والشركاء والمستشارين في عملية الإصدار.

وأشارت نشرة الطرح الأولى إلى أنه سيتم إصدار عملة «فاراد» خلال 7 أيام من تاريخ إغلاق عملية الطرح الأولى، لافتة إلى أنه من أجل السماح لحملة العملة المشفرة «فاراد» دخولاً آمناً وفريداً لسوق المكثفات فائقة التخزين، فإن كل عملة «فاراد» سيتم إصدارها ستمثل نصيباً في الإنتاج الذي سيتم في مرحلة لاحقة من خلايا المكثفات فائقة التخزين، حيث سيتم إنتاج ما مجموعه 1.6 مليار وحدة على مدى 36 شهراً بما يعني أن كل عملة «فاراد» تساوي 0.125 دولار.

وتعد «فاراد» عملة رقمية مشفرة عالمية جديدة وفريدة من نوعها، حيث تعتمد على اثنين من أحدث الابتكارات التكنولوجية وهما المكثفات فائقة التخزين (ULTRA CAPACITOR) وتكنولوجيا «بلوك تشين».