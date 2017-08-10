«ديوا» تطلق مبادرة لرفع الخدمات الذكية إلى 80%

دبي (الاتحاد)

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن نسبة تبني خدمات الهيئة الذكية بلغت 76% حتى نهاية الربع الثاني من 2017. وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة مبادرة 8080 التي تهدف إلى زيادة وعي المتعاملين بالخدمات الذكية التي توفرها الهيئة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ورفع نسبة التبني الذكي إلى 80% خلال عام 2017، بحسب بيان أمس.

وفي إطار حرص الهيئة على توفير وقت وجهد المتعاملين، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد في تنفيذ المعاملات الحكومية، أعلنت الهيئة أنه اعتباراً من أول يوليو 2017 سيتمكن المتعاملون من تشغيل الكهرباء والمياه بمجرد تصديق عقد (إيجاري) لدى أيّ من شركات إدارة العقارات المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي يبلغ عددها 800 شركة، أو أيّ من مراكز الطباعة الخاصة بتصديق العقود دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «خطت هيئة كهرباء ومياه دبي خطوات واسعة في مجال التحول الذكي وفق استراتيجية واضحة، تواكب أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجال التحول الذكي، ونجحت الهيئة في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية خلال عام على إطلاق مبادرة (دبي الذكية) التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتوفير خدمات ذكية آنية وسلسة تمكن المتعاملين من إنهاء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مراكز الهيئة لإسعاد المتعاملين بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويحقق سعادتهم، في إطار خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، ومستدامة في مواردها، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي».

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع خدماتها عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني، كما يمكن للمتعاملين تسديد الفواتير باستخدام عدة قنوات توفرها الهيئة بما في ذلك أجهزة اتصالات للدفع، والاقتطاع المباشر من الحساب المصرفي، إضافة إلى منصة «تيسير» لدفع الفواتير باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموزعة في جميع أنحاء الدولة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.