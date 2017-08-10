«ديوا» تطلق مبادرة لرفع الخدمات الذكية إلى 80%

دبي (الاتحاد)
قالت هيئة كهرباء ومياه دبي إن نسبة تبني خدمات الهيئة الذكية بلغت 76% حتى نهاية الربع الثاني من 2017. وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة مبادرة 8080 التي تهدف إلى زيادة وعي المتعاملين بالخدمات الذكية التي توفرها الهيئة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ورفع نسبة التبني الذكي إلى 80% خلال عام 2017، بحسب بيان أمس.
وفي إطار حرص الهيئة على توفير وقت وجهد المتعاملين، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد في تنفيذ المعاملات الحكومية، أعلنت الهيئة أنه اعتباراً من أول يوليو 2017 سيتمكن المتعاملون من تشغيل الكهرباء والمياه بمجرد تصديق عقد (إيجاري) لدى أيّ من شركات إدارة العقارات المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي يبلغ عددها 800 شركة، أو أيّ من مراكز الطباعة الخاصة بتصديق العقود دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.
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توفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع خدماتها عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني، كما يمكن للمتعاملين تسديد الفواتير باستخدام عدة قنوات توفرها الهيئة بما في ذلك أجهزة اتصالات للدفع، والاقتطاع المباشر من الحساب المصرفي، إضافة إلى منصة «تيسير» لدفع الفواتير باستخدام الشيكات الصادرة من مختلف البنوك عبر أجهزة إيداع الشيكات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموزعة في جميع أنحاء الدولة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.