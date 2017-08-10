«دو» تحصد جائزة «جالوب» لبيئة العمل

دبي (الاتحاد)

حصدت دو، جائزة جالوب لبيئة العمل المتميزة للمرة الرابعة على التوالي. ونالت الشركة هذا التكريم نظير جهودها المبذولة والنتائج المذهلة التي حققتها فيما يتعلق بخلق بيئة عمل مثالية مترابطة، إضافة إلى التزامها المستمر بسعادة ورضا موظفيها لتصبح بذلك دو مزود خدمات الاتصال الوحيد في العالم الذي يفوز بهذه الجائزة المرموقة، بحسب بيان أمس.

وتمنح جائزة جالوب لبيئة العمل المتميزة للمنظمات والمؤسسات الرائدة التي تدرك أهمية ارتباط موظفيها ونتائج ذلك على عملياتها وتطورها، إضافة إلى الخطوات العملية التي اتخذتها في سبيل تعزيز مشاركة وارتباط الموظفين والقوى العاملة لديها. وباعتبارها مزود خدمات الاتصال الوحيد بين 40 مؤسسة عالمية يحصل على هذه الجائزة، تعد دو مثالاً يحتذى به بتطبيق معايير مشاركة وارتباط الموظفين عبر القطاع والمنطقة.

وقال إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في دو: «يسعدنا حقاً الفوز بجائزة جالوب المرموقة للمرة الرابعة على التوالي والتي تأتي كدليل على جهودنا المبذولة لتوفير بيئة عمل مثالية ومميزة لموظفينا. نحن في دو حريصون على تعزيز كافة جوانب حياة موظفينا وسكان دولة الإمارات. ونسعى دوماً إلى شحن بيئة عملنا بالروح الإيجابية لضمان تعزيز مؤشرات رضا وسعادة كافة موظفينا».

وتواصل دو إطلاق مبادرات مميزة بما ينسجم مع توجيهات حكومة الإمارات، وتشمل هذه المبادرات تعزيز أجندة السعادة عبر فعاليات ومبادرات مختلفة، حيث أطلقت دو خلال السنوات السابقة عدداً من الفعاليات والمبادرات الداخلية الهادفة إلى تعزيز وخلق بيئة عمل مثالية وسعيدة للموظفين. وتشمل هذه الجهود إطلاق جامعة دو التي تسهم سنوياً بتنمية مهارات موظفي الشركة وتعزيز خبراتهم العملية، حيث توفر جامعة دو للموظفين إطاراً تعليمياً استثنائياً للتأكد من حصولهم على الهيكلية التعليمية المثلى التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وبالتالي القيام بواجباتهم الوظيفية على أفضل وجه ولاستكمال مسارهم الوظيفي بالشكل الأمثل سواء في الشركة أو خارجها. وتشمل جامعة دو أكاديمية الخدمات ومبيعات التجزئة وأكاديمية مبيعات المؤسسات.

وأضافت الشركة خلال العام المنصرم أكاديمية التكنولوجيا ومراكز الاتصال إلى الهيكلية التعليمية للجامعة، حيث تسهم هذه الأكاديمية في تدريب الموظفين على مهارات القيادة والعمل الأساسية بحسب مستواهم الوظيفي.

والتحق خلال العام 2016 أكثر من 1600 موظف من الشركة في العديد من البرامج التي تقدمها الجامعة، بمعدل 7 أيام من التدريب لكل برنامج. واستفاد 931 موظفا من 227 نموذجا تعليميا عبر الإنترنت، بمعدل 5.5 ساعة من التعلم عبر الإنترنت لكل موظف. وتم تخريج 215 موظفاً إماراتياً من معهد دو لإعداد القادة، مسلحين بمهارات قيادية وريادية استثنائية، وذلك في إطار هيكلية التدريب الخاصة بجامعتنا. بالإضافة إلى ذلك، توفر دو مبادرات وبرامج تدريب لموظفيها في بيئة العمل لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تمكنهم من استخدام أفضل الوسائل والأساليب لتحقيق السعادة والإيجابية في مؤسساتهم وأقسامهم وأماكن عملهم.