12.49 مليار دولار سوق «إدارة المرافق» في الإمارات خلال 2017

دبي (الاتحاد)

كشف مركز «تيك ساي للأبحاث»، الشريك البحثي لمعرض إدارة المرافق «إف إم إكسبو 2017»، في أحدث تقاريره أن حجم سوق قطاع إدارة المرافق الإماراتي سيسجل مستوى قياسياً وغير مسبوق على الإطلاق، لتبلغ قيمة هذا السوق 12.49 مليار دولار خلال عام 2017.

وتتمثل إحدى القوى الدافعة الرئيسية التي تقف خلف ارتفاع هذه القيمة بعقود الإنشاء في دولة الإمارات والتي تقدّر قيمتها بما يقارب 629 مليار دولار. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى إكمالها بحلول عام 2021، ستدفع هذه المشاريع قطاع إدارة المرافق نحو اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، فضلاً عن تحقيق زيادة ملموسة في قيمة هذا القطاع بحيث تتجاوز 17 مليار دولار.

وقال أليكسيس ويتلي، مدير معرض إدارة المرافق «إف إم إكسبو»: «يمتلك قطاع إدارة المرافق فرصةً فريدةً لاكتساب الزخم على خلفية مشاريع البناء المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر المعرض مساحة عمل مشتركة تتيح للمختصين في القطاع معالجة التحديات وتوريد الحلول المناسبة، الأمر الذي يسمح لهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة أمامهم في المستقبل. وفي دورته الحادية عشرة، يواصل معرض إدارة المرافق «إف إم إكسبو» تقديم الدعم لقطاع إدارة المرافق في سبيل الوصول إلى إمكاناته الكاملة».

وسينعقد مؤتمر إدارة المرافق «إف إم إكسبو 2017» &ndashالمعرض الأكبر المتخصص في مجال إدارة المرافق في المنطقة&ndash خلال الفترة بين 25 و27 سبتمبر على أرض مركز دبي التجاري العالمي. وستقوم الجهات العارضة المحلية والعالمية باستعراض أحدث منتجاتها وحلولها في مجال إدارة المرافق، مع التركيز على زيادة مستويات الطلب على خفض التكاليف وتحسين الخدمات من قبل العملاء.