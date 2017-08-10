«طيران الإمارات»: الأميركيون يتلقون معلومات خاطئة عن «السماء المفتوحة»



تاريخ النشر: الجمعة 11 أغسطس 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد تيم كلارك، رئيس شركة «طيران الإمارات»، أن الشعب الأميركي يتم تلقينه معلومات خاطئة عن اتفاقية السماء المفتوحة الخاصة بالطيران. ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع «تويتر»، عن كلارك قوله لموقع «فوكس نيوز»: «خلال 2016، قامت طيران الإمارات بدعم وظائف لما يقارب من 104 آلاف مواطن أميركي. وأضافت أكثر من 21 مليار دولار كعوائد للاقتصاد الأميركي». وأضاف رئيس «طيران الإمارات» أن الشركة «نقلت مئات آلاف المسافرين الجدد إلى أميركا وساعدت في زيادة التنافسية بين شركات الطيران وهي أكبر مشتر لطائرات بوينج».