العجوز والعملاق والمنبوذ يصنعون الربيع الروسي

محمد حامد (دبي)
تعيش شوارع روسيا مشاهد احتفالية لم تكن معتادة من قبل طوال تاريخها، فقد كان للانتصارين على السعودية ومصر، والسير بخطى واثقة في المونديال على الرغم من العثرات والهزائم وفقدان الثقة طوال فترة الإعداد مفعول السحر في جعل الحياة تسري في العروق الروسية المتجمدة، حيث لم يكن من المعتاد رؤية الآلاف من أبناء روسيا يرقصون ويغنون بسبب انتصار كروي، خاصة أن الكرة الروسية لم تكن يوماً مصدراً لسعادة الشعب أو حتى اهتمامه.
وجاء تنظيم روسيا للمونديال ليغير كل شيء، فقد بدأت كرة القدم تتسلل إلى القلوب، ويمكن القول إن البلاد في طريقها لتصبح «أمة كروية» وهي التي لم تكن تعيش قصة حب حقيقية مع كرة القدم، وأشارت صحيفة «برافدا» الروسية إلى أن الاحتفالات التي سيطرت على شوارع المدن الروسية، وخاصة سان بطرسبرح التي شهدت مباراة مصر وروسيا، وكذلك موسكو وغيرهما من المدن تؤكد أن الانتصارات المونديالية تخلق شعوراً لم يعرفه الروس من قبل في علاقتهم مع كرة القدم.
|
وأكد الياباني هوندا رفيق درب إيجاناشيفيتش السابق في فريق سسكا موسكو أنه لاعب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معان، فهو لا يتوقف عن التدريب والوصول إلى أفضل جاهزية بدنية ممكنة، وعلى الرغم من أنه اعتزل دولياً عقب مباريات يورو 2016، إلا أنه عاد في المونديال الحالي ليصبح بطلا بالصدفة، أو بالأحرى أحد أبطال الصدفة الذين يصنعون ربيع روسيا الكروي في الوقت الراهن.
|
أما نجم الصدفة الثالث في صفوف روسيا فهو العملاق أرتيم دزيوبا البالغ 29 عاماً، والذي يصل طول قامته إلى 196 سم، مما يجعله أقرب إلى نجوم كرة السلة، كما يملك قوة بدنية خارقة جعلته يتسبب في إرهاق الدفاع المصري، وهو لم يكن أساسياً في التشكيلة الروسية، وشارك في مباراة روسيا أمام السعودية في جزء من المباراة التي بدأها من مقاعد البدلاء، ولكنه سجل هدفاً وعاد ليسجل في مرمى مصر، ويصبح واحداً من ثلاثي الصدفة الذي يحقق الحلم الروسي الكبير في مواصلة المشوار المونديالي، وهو حلم يعني الكثير للملايين من أبناء الشعب، وللحكومة الروسية، ورئيس البلاد فلاديمير بوتين، فالأمر يتجاوز دائرة الانتصار الكروي، ليصبح حلم شعب وقيادة.