«أدنوك للتوزيع»: 52 درهماً سعر أسطوانة الغاز في أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك للتوزيع» الأسعار غير المدعومة لإعادة تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال لشهر أغسطس 2017. وبموجب تحديث الأسعار الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر، فقد تحدد سعر إعادة تعبئة الأسطوانة سعة 25 رطلاً عند 52 درهماً، وسعر إعادة تعبئة الأسطوانة سعة 50 رطلاً عند 104 درهم.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «تعمل أدنوك للتوزيع بشكل وثيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عند تنفيذ المراجعة الشهرية لأسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال غير المدعومة، حيث يؤخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، بما يتوافق مع تغييرات الأسعار العالمية للمنتج».

وتوفر «أدنوك للتوزيع» الغاز المسال بالسعر المدعوم للمستحقين بسعر 20 درهماً للأسطوانة سعة 25 رطلاً و30 درهماً للأسطوانة سعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.