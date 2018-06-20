تيجالي: مشكلة «التانجو» الاعتماد على ميسي فقط!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتبر الأرجنتيني سباستيان تيجالي مهاجم الوحدة أن مونديال روسيا ليس الأفضل، على الأقل حتى الآن، وأرجع هذا الوصف للبداية غير الموفقة للمنتخبات الكبيرة أمام منتخبات صغيرة وقال: أعتقد أن بداية الأرجنتين في المباراة الأولى لم تكن موفقة ولم يكن المستوى جيداً للغاية.

وأضاف: ما زالت لدينا فرصة أمام كرواتيا، وستكون المباراة مفتوحة، وستكون لدينا فرص كبيرة، وأعتقد أن «التانجو» سيحقق الفوز في هذه المباراة.

ويواصل: بالنسبة لكأس العالم بشكل عام، أعتقد أنه ليس الأفضل لأن الفرق الكبيرة لعبت بشكل غير جيد مثل البرازيل والأرجنتين والبرازيل وألمانيا وإسبانيا، وفي المقابل هناك منتخبات صغيرة قدمت مباريات كبيرة مثل آيسلندا وسويسرا، وأتمنى أن تشهد الجولة الثانية مستويات قوية من المنتخبات لأن هذه البطولة تعتبر الأهم في كرة القدم وسيكون من الجيد أن تشاهد الجماهير مباريات قوية.

وعن أداء ميسي قال تيجالي: لعب بشكل جيد في المباراة الأولى، ولكن لم يوفق في اللمسة الأخيرة وفي ركلة الجزاء هذا يحدث في كرة القدم، ميسي قدم مستوى جيداً وحاول كثيراً، وأعتقد أن مشكلتنا أن كل اللاعبين يمررون الكرة لميسي، ولكن يجب أن نلعب كما ينبغي وأن تذهب الكرة لميسي عندما يكون داخل المنطقة، لأن خطورته تظهر في هذه المساحة، بالتأكيد هو قائد مميز ويقدم الكثير، لكن يجب أن تعمل المنظومة كلها معه ولا يقتصر الاعتماد عليه فقط.

وتابع تيجالي: أتوقع أن يرتفع المستوى تدريجياً، وأن تكن هناك عودة كبيرة للكبار، وشخصياً قبل انطلاقة البطولة، رشحت البرازيل وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا لبلوغ قبل النهائي، لكن حالياً علينا أن ننتظر لنرى من يتمكن من العبور إلى الدور الثاني، لأن الفرصة قائمة لعدد كبير من واقع نتائج الجولة الأولى.

واعتبر تيجالي أن مباراة إسبانيا والبرتغال هي الأفضل حتى الآن من حيث المستوى الفني والمتعة والإثارة، وهي الوحيدة التي استمتع بها كثيراً حتى الآن، لكنه يتوقع أن تكون هناك المزيد من المتعة في المرحلة القادمة، خاصة أن عدد من المنتخبات سيرتفع مستواها مع الاستمرار في البطولة.

وتمنى تيجالي بشكل خاص أن ينتفض منتخب بلاده بقوة وأن يتسمر في البطولة حتى محطتها الأخيرة، معتبراً أن هذا ممكن، خاصة أن هناك الأدوات القادرة على ذلك فقط أن غير أسلوب اللعب، الذي يعتمد عليه وأدى بجماعية أكثر.