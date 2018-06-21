جمعية الإعلام الرياضي تحتج على سلوكيات «bein»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

رفعت جمعية الإعلام الرياضي الإماراتية برئاسة عبدالله إبراهيم مذكرة احتجاج إلى الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لإدانة الانحرافات المهنية والأخلاقية والسلوكية التي وقعت فيه قناة «bein sport» في استوديوهات التحليل من خلال إقحام الشؤون السياسية في مباريات كرة القدم الخاصة بالمنتخب السعودي الشقيق، ضمن مشواره في بطولة كأس العالم.

وأوردت المذكرة: تعمدت مجموعة القنوات المذكورة توظيف البرامج التحليلية والحوارية والتعليق على المباريات التي تنقلها لزج العديد من الموضوعات ذات الطابع السياسي عبر تعليقات القائمين على هذه البرامج والنهج التحريري الذي تسير عليه، في إخراجها للنيل من شخصيات قيادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما يشكل خروجاً عن الأعراف والقيم الرياضية التي من شأنها بث الكراهية وافتعال الأزمات داخل المجتمعات الرياضية العربية، ولاسيما أن هذه النسخة تشهد أكبر مشاركة عربية في البطولة.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج على مطالبة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالتنسيق مع «الفيفا» لوضع حد لعملية الاحتكار التي تقوم بها هذه الشبكة، بما يخالف كافة النظم والأخلاقيات التي يسعى الاتحاد الدولي وكافة الكيانات الرياضية المحلية والعالمية إلى ترسيخها.

وتقول المذكرة إلى الاتحاد الدولي: لا يخفى عليكم خطورة تسييس الرياضة وزجها في قضايا وشؤون سياسية بالأونة الأخيرة، وكيف أن بعض الأقلام والمؤسسات الإعلامية تستغل انتشارها بحصرية الحقوق، وتسيء للرياضة ورموزها في دولنا، وتستعين بمن يكيل الشتائم عبر قنوات فضائية وصحف رسمية وأهلية على مرأى ومسمع العالم في سابقة لم تشهدها الملاعب، وحيث إن اتحادكم الموقر يمثل مظلة للمؤسسات الإعلامية الرياضية الدولية، فإننا نتطلع إلى تحرككم الفاعل لعمل ما يلزم إزاء تلك التجاوزات والإيعاز بوقف الإساءات المتكررة كما عودتمونا على أخذ دور محوري تجاه القضايا العامة التي تمس الشأن الإعلامي الرياضي، وتخرق المواثيق والقوانين المتعارف عليها إذ نتطلع إلى أن يكون لكم بصمة في رد تلك التجاوزات والإساءات للرياضة والأهداف السامية الداعية للتلاحم، وذلك من خلال التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا أعتقد بأن ذلك خفي على اتحادكم إن أراد تقصي الحقائق، وذلك بالرجوع إلى البرامج التحليلية بعد لقاء المنتخبين السعودي والروسي في بطولة كأس العالم لمعرفة حيثيات ذلك.