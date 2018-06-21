تشيرتشوف: 3 أهداف.. إنه الحلم

سان بطرسبرج (د ب أ)

أبدى ستانيسلاف تشيرتشوف المدير الفني للمنتخب الروسي، تعجبه من تسجيل فريقه 3 أهداف في مرمى المنتخب المصري.

وقال تشيرتشوف في تصريحات تلفزيونية: أتعجب من أننا سجلنا 3 أهداف أمام المنتخب، إنه الحلم بالنسبة لي خصوصاً وأن الأهداف جاءت في وقت قليل مع بداية الشوط الثاني، لاسيما وأن المنافس لم يسمح من قبل بتلقي مثل هذا العدد من الأهداف. لكننا نستحق الفوز.

وأضاف: كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكننا حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نلعب بشكل جيد، لنحصل على نقاط المباراة كاملة وهو ما حدث بالفعل.

وتابع: قمنا بمراقبة محمد صلاح بشكل جيد خلال المباراة وضغطنا هجومياً في كافة أرجاء الملعب واستطعنا استغلال الأخطاء التي وقع فيها لاعبو المنتخب المصري في الدفاع وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف.

وواصل المدرب الروسي: قلت بالأمس «في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة» أنني واثق من قدرة لاعبي فريقي في تحقيق الفوز، وحققنا هدفنا من المباراة.