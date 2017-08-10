أحمد زاهر يستكمل تصوير «الطوفان»

القاهرة (الاتحاد)

يستكمل أحمد زاهر حالياً تصوير بقية مشاهده في مسلسل «الطوفان»، الذي كان خرج من سباق رمضان الماضي لعدم الانتهاء من تصوير مشاهده، ولرغبة الشركة المنتجة له في المنافسة به بعيداً عن الشهر الكريم، خصوصاً مع خلق مواسم جديدة للدراما في العامين الأخيرين حققت نجاحاً كبيراً.

ويشارك في بطولة المسلسل ماجد المصري ووفاء عامر وروجينا وأيتن عامر، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب بشير الديك وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج خيري بشارة، وتدور أحداثه حول القيم والمبادئ، التي أصبحت تسود المجتمع، ورغبة الجميع في الثراء ولو على حساب الأخلاق.

وكان زاهر شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل «الحالة ج» أمام حورية فرغلي وطارق عبدالعزيز، وتأليف فايز رشوان وإخراج حسين شوكت، علماً أنه يشارك في الفيلم المعروض حالياً «هروب اضطراري» أمام أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل وإخراج أحمد خالد موسى.