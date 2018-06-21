فرنسا وبيرو.. «الصياح الجديد»!

موسكو (د ب أ)

يتأهب المنتخب الفرنسي لخوض المحطة الثانية، في مشواره بكأس العالم 2018، حيث يلتقي بيرو اليوم، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، واستهل «الديوك» أحد المرشحين للقب مشواره في المونديال بالفوز على نظيره الأسترالي 2-1 يوم السبت الماضي، بينما خسر بيرو أمام الدنمارك صفر- 1.

وعادة ما يتبع ديديه ديشان المدير الفني لفرنسا أسلوب المداورة، بإجراء تغييرات بشكل مستمر في تشكيلته، حتى في حالة تقديم مستويات جيدة.

وفي ظل غياب الفريق عن المستوى المعهود خلال مباراة أستراليا، يتوقع أن يجري ديشان العديد من التغييرات في صفوف الفريق ليظهر المنتخب الفرنسي بوجه مختلف خلال مباراة بيرو.

وكان ديشان وجه انتقادات في وقت سابق لثلاثي الهجوم أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وكيليان مبابي، ملمحاً إلى أن التغييرات واردة حيث صرح قائلاً: من مباراة لأخرى تتغير الأمور.