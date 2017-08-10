الفول السوداني.. يخفض الكولسترول

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أليس صابونجي، اختصاصية التغذية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن الفول السوداني من المواد الغذائية الصحية ومن المفيد إضافته إلى الحمية الغذائية. مشيرة إلى أن بعض الدراسات العلمية أكدت أن تناول المكسرات النيئة مثل الفول السوداني واللوز والجوز، تقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكري.

وأضافت: «يحتوي الفول السوداني على البروتين، الألياف، الفيتامينات التي تحارب الالتهابات بالجسم وتلف الأنسجة، كذلك فيتامين (ب3) الذي يساعد على تطوير خلايا الجسم. أما المعدن السائد فهو المغنيسيوم، وهو ضروري لبناء العظام وإنعاش عضلات الجسم، والدهون الموجودة في الفول السوداني هي على الأغلب غير مشبعة، وهذا النوع من الدهون مفيد للصحة، وبينت الدراسات أنه يخفض مستوى الكوليسترول بالجسم».

وأشارت إلى أنه يجب تناول الفول السوداني باعتدال رغم فوائده الكثيرة، والانتباه إلى الكمية المتناولة بحيث تكون من دون إضافات، لأنه غني بالدهون والوحدات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا يفضل تناول ملعقتين كبيرتين في اليوم على الأكثر، كما أنه يجب اختيار الأصناف ذات الكمية القليلة من الملح والدهون المهدرجة.