«الحنين إلى الماضي».. اتجاه عالمي للموضة

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

يتميز مكياج 2017 بألوانه القوية والزاهية التي تعيد للأذهان جمال نجمات هوليوود في عصرها الذهبي في حقبة الخمسينيات والستينيات، مثل مارلين مونرو وإيستر ويليامز وأودري هيبورن واليزابيث تيلور، ملامح واضحة ولافتة وألوان قوية زاهية أو داكنة. وعن أهم الخطوات التي يجب أن تراعيها المرأة قبل البدء في مكياج للصباح أو للمساء، تقول خبيرة التجميل المصرية جيجي عوض، التي أصبحت شريكاً أساسياً في العديد من مهرجانات الموضة والجمال، إن نجاح أي مكياج سواء أكان يعتمد على ألوان فاتحة أو ترابية للصباح أو ألوان قوية للسهرات هو الاستخدام الصحيح للفونديشن والكونسيلر والذي يجعل الوجه مصطنعاً وتبدو المرأة متعبة وكأنها أكبر من عمرها الحقيقي بنحو عشر سنوات على الأقل.

الدرجة الملائمة

وتوضح عوض أن المشكلة هي اختيار الدرجة غير الملائمة للون البشرة الأصلية، وغالباً تميل المرأة العربية للدرجات الفاتحة جداً، حيث يتم وضع الفونديشن أو الكونسيلر الفاتح الخاص بالمنطقة المحيطة بالعيون والهدف هو إخفاء الهالات السوداء والتجاعيد، وهو ما يجعل الوجه غريباً ولافتاً، حيث تظهر مساحة بيضاء محيطة بالعيون، بينما الهدف من الكونسيلر وكريم الأساس هو تناسق وتدرج لون البشرة بشكل طبيعي.

وتضيف: أميل للمكياج البسيط في الصباح وأنصح المرأة العربية من مختلف الأعمار أن تتبع أسلوب يطلق عليه NO MAKE UP، مكياج بلا مكياج، بحيث تبدو ملامحها أجمل وأرق وكأنها لا تضع أي مكياج ويكفي استخدام كريم أساس خفيف به نسبة حماية من الشمس وأحمر شفاه هادئ بلون قريب من الطبيعي، وكذلك أحمر الخدود أو البلاشر مع الاهتمام بمكياج العيون بطريقة صحيحة وأول خطوة هي التأكد من شكل الحاجبين، وتصحيح شكلهما وكثافتهما عن طريق استخدام البودر أو الجيل الخاص بالحواجب وتتجنب تماماً استخدام قلم الحاجب لأنه يؤذي شعر الحاجبين مع تكرار الاستعمال.