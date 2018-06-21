«الدون 85» أفضل هداف أوروبي

موسكو (أ ف ب)

أزاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش عن صدارة لائحة أفضل هداف أوروبي على الصعيد الدولي بتسجيله هدفه الـ85 أمس، وبعدما استهل مشواره في النسخة الـ21 من كأس العالم بتسجيله ثلاثية في مرمى إسبانيا 3-3، أضاف نجم ريال مدريد الإسباني هدفاً رابعاً أمس بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة ضد المغرب.

وأصبح رونالدو، الحائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، ثاني أفضل الهدافين في التاريخ أمام بوشكاش الذي سجل 84 هدفاً مع المنتخب المجري بين 1945 و1956، علماً بأنه خاض أيضاً أربع مباريات مع إسبانيا دون أن يسجل.

واحتاج رونالدو إلى 152 مباراة ليصل إلى هدفه الـ85، فيما سجل بوشكاش أهدافه الـ84 في 89 مباراة فقط، علماً بأن هدفه الدولي الأول كان في الدور الأول من كأس أوروبا 2014 التي أقيمت في البرتغال، أمام اليونان 1 - 2 التي توجت لاحقاً باللقب على حساب «سيلساو أوروبا» بالذات 1 - صفر.

ويحمل الإيراني علي دائي الرقم القياسي بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة خاضها بين 1993 و2006.

ويبدو أن نجم ريال مدريد الإسباني البالغ 33 عاماً فك عقدته مع كأس العالم، إذ تجاوز في مباراتين فقط مجموع أهدافه الثلاثة التي سجلها في ثلاث مشاركات سابقة في كأس العالم، حيث سجل هدفاً في كل من نهائيات 2006 حين حلت بلاده رابعة و2010 حين وصلت إلى ثمن النهائي و2014 حين خرجت من الدور الأول.

وأصبح رونالدو رابع لاعب في التاريخ يسجل في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، وانضم إلى الأسطورة البرازيلي بيليه 12 هدفاً أعوام 1058 و1962 و1966 و1970، والألمانيين ميروسلاف كلوسه أفضل هداف في تاريخ كأس العالم 16 هدفاً في 2002 و2006 و2010 و2014، واويه سيلر 9 أهداف أعوام 1958 و1962 و1966 و1970.