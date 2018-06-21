«الدون 85» أفضل هداف أوروبي

موسكو (أ ف ب)
أزاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة المجر فيرينتس بوشكاش عن صدارة لائحة أفضل هداف أوروبي على الصعيد الدولي بتسجيله هدفه الـ85 أمس، وبعدما استهل مشواره في النسخة الـ21 من كأس العالم بتسجيله ثلاثية في مرمى إسبانيا 3-3، أضاف نجم ريال مدريد الإسباني هدفاً رابعاً أمس بعد 4 دقائق فقط على بداية المباراة ضد المغرب.
وأصبح رونالدو، الحائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، ثاني أفضل الهدافين في التاريخ أمام بوشكاش الذي سجل 84 هدفاً مع المنتخب المجري بين 1945 و1956، علماً بأنه خاض أيضاً أربع مباريات مع إسبانيا دون أن يسجل.
|
ويحمل الإيراني علي دائي الرقم القياسي بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة خاضها بين 1993 و2006.
|
وأصبح رونالدو رابع لاعب في التاريخ يسجل في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، وانضم إلى الأسطورة البرازيلي بيليه 12 هدفاً أعوام 1058 و1962 و1966 و1970، والألمانيين ميروسلاف كلوسه أفضل هداف في تاريخ كأس العالم 16 هدفاً في 2002 و2006 و2010 و2014، واويه سيلر 9 أهداف أعوام 1958 و1962 و1966 و1970.