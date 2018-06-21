ساديو ماني: فيرمينو «راقص سامبا بارع» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

امتدح الدولي ساديو ماني نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي صديقه البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يلعب معه في صفوف «الريدز»، مشيداً بإمكاناته وموهبته الكبيرة، مؤكداً أنه قادر على التضحية دائماً من أجل فريقه ومنتخب السامبا ويقوم بأدوار دفاعية لخدمة الفريق.

وأضاف ماني في مقابلة مع موقع النادي الإنجليزي أن فيرمينو لاعب مجتهد وموهوب، ويبتكر أشياء لا تصدق، ويقوم بأدوار رائعة في الملعب، ورغم كونه مهاجماً، إلا أنه كثيراً ما يعود إلى الخلف لمساندة دفاع فريقه، وهذا يجعل منه لاعباً مهماً جداً، وتابع ماني: ما قدمه فيرمينو في الفترة التي لعبها في مباراة سويسرا الأولى، قد يجبر مديره الفني تيتي على أن يشركه من البداية في المباراة الثانية لمنتخب السامبا غداً ضد منتخب كوستاريكا.

وأعرب ماني عن أمله في أن ينجح فيرمينو في تسجيل هدف لمنتخب بلاده في مباراة يوم غدٍ حتى يشاهده وهو يحتفل بالهدف على طريقته الخاصة بالرقص على أنغام السامبا.

وعلق ماني قائلاً: فيرمينو إنسان يحب الرقص طول الوقت، ويجبرني أحياناً على الرقص معه، وأحاول أن أقلده، ولكنني لست محترفاً مثله.