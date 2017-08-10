الشهرة تضر بنفسية كايلي جينر

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية الشهيرة كايلي جينر عن أنها بدأت أولى جلساتها للعلاج النفسي للتحدث عن معاناتها بسبب الأضواء التي وجدت نفسها تحتها منذ سن التاسعة مع بداية عرض مسلسل الواقع «مواكبة عائلة كارداشيانز» على شاشات التلفزيون.

وبعد أن اقتربت من سن العشرين، توضح كايلي لمتابعيها مشاعرها حول كونها مشهورة في العرض الأول لبرنامجها الجديد «حياة كايلي»، الذي كشفت فيه لصديقتها جوردين وودز شعورها بالإحباط بسبب الشهرة، مؤكدة لها أنها «تريد الهروب». وبحسب موقع «dailymail»، قالت كايلي إنها بالتأكيد لم تختر تلك الحياة، ولكن ذلك لا يعني أنها لا تواكب نمطها وأن أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي جعلتها أكثر شهرة. وأوضحت أنه عندما يكبر الشخص أمام الكاميرا، فإن الناس يشعرون وكأنهم يعرفونه، ولكنها لا تحب كل هذا الاهتمام، وسوف تتخلص من تلك الشهرة في وقت ما لأنها لا تعلم لمصلحة من تقوم بذلك، مؤكدة أنها تريد استعادة حس الفكاهة الطفولي وإدراك أين ستمضي في الحياة.