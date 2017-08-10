4 طرق للتخلص من توتر العمل المستقل

ترجمة: عزة يوسف

وجدت دراسات حديثة أنه في حين أن واحداً من كل ثلاثة عاملين بريطانيين يعاني قلقاً يعيق قدرته على القيام بوظيفته، تتراجع الصحة العقلية للعاملين المستقلين (أي لحسابهم الخاص)، كونهم يشعرون بانعدام الأمن الوظيفي إلى جانب الضغوط المالية، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم وأعراض الاكتئاب.

ومؤخراً، قدمت صحفيات بريطانيات مستقلات، نصائح حول كيفية التعامل مع مسببات القلق والتوتر في العمل، أوردها موقع «byrdie» كالتالي:

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تنصح الصحفية المستقلة راشيل سميث بتدوين قائمة بجميع المهام اليومية المختلفة، مع الحرص على تجديدها باستمرار ما يساعد في التركيز والهدوء، بالإضافة إلى الشعور بفرحة إنجاز الأمور المدونة.