إسرائيل تقصف 25 هدفاً في غزة وإطلاق صواريخ من القطاع

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

تصاعد التوتر، أمس، على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بعدما أطلق ناشطون فلسطينيون عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل التي نفذت ضربات جوية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة «حماس». وقصف جيش الاحتلال الليلة قبل الماضية حوالي 25 هدفاً في القطاع. وزعم الناطق باسمه في حديث هاتفي مع الصحفيين أن «حركة حماس وغيرها من الفصائل أطلقت ليلاً 45 قذيفة، بينها صواريخ على إسرائيل».

وأضاف «أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترض سبعة صواريخ فلسطينية، في حين سقطت ثلاثة صواريخ داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من أو داخل مناطق مأهولة» دون أن يشير إلى إصابات بشرية.

وتابع «لقد قضى المواطنون في جنوب البلاد ليلة أخرى في الملاجئ خشية من القذائف، ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي في الجنوب على مسافة قصيرة من مدى الصواريخ، ومعظمهم قضوا ليلتهم في الملاجئ إن لم يكن جميعهم».

واستهدفت طائرة إسرائيلية بلا طيار مجموعة شبان بصاروخ، خلال محاولتهم إطلاق طائرة ورقية تجاه المستوطنات شرق غزة، أمس. وقال شهود، إن مجموعة من الشبان، نجت من قصف إسرائيلي استهدفهم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.